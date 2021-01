Ve středu 27. ledna si i v Mladé Boleslavi připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Právě mladoboleslavský hrad totiž sehrál v této době sehrál svou roli, v letech 1940 až 1943 tu bylo shromážděno téměř tisíc obyvatel židovského původu z regionu. Na nádvoří hradu je možné zapálit svíčku u pamětní desky internovaným.

Uctění památky obětí holokaustu v Mladé Boleslavi. | Foto: archiv města

Pamětní deska připomíná židovské občany, kteří byli během druhé světové války svezeni do prostor mladoboleslavského hradu. Ve dvou transportech pak byli odvezeni z boleslavského hlavního nádraží do Bohušovic nad Ohří, odkud šli pěšky do Terezína. Většina z židovských občanů, kteří se dostali z Mladé Boleslavi do terezínského ghetta, byla transportována dále na východ do likvidačních koncentračních táborů – především do Osvětimi. Z více než tisíce transportovaných z Mladé Boleslavi se jich zpět vrátilo zhruba jen třicet.