I letos zájemci mohou Uklízet Česko a tím celý svět. Osvětovou kampaň má pod palcem Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Klenice.

Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Denisa Šimanová

„Po spuštění výzvy 24. března se nám hlásí již první dobrovolníci, kteří se vrhli do úklidu naší krásné přírody. Do kampaně „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ se přihlásila již několik dní před námi i obec Písková Lhota, kde se do úklidu v hojném počtu připojují občané,“ popsala Milada Vrbová z ČSOP Klenice.