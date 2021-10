/FOTOGALERIE/ Mohli by sedět doma a odpočívat. Jenže tahle skupina seniorů se rozhodla dál vzdělávat a část volného času trávit ve školních lavicích. Tento týden jim v Mladé Boleslavi začal nový akademický rok Univerzity třetího věku.

Zahájení akademického roku Univerzity třetího věku v Mladé Boleslavi. | Foto: Statutární město Mladá Boleslav

Slavnostní akt se po řadě let přesunul z areálu kostela sv. Havla do Sboru českých bratří, moderovala ho členka akademické rady univerzity Zdeňka Kuhnová. Po příchodu členů akademické rady ve slavnostních talárech si přítomní mohli také vyslechnout skladby v podání člena státní opery Libora Nováka za klavírního doprovodu profesorky Miroslavy Hořákové. Nastupující noví posluchači stvrdili svoji přísahu na pedelskou hůl a zapsali se do imatrikulační knihy.