Z jedné třetiny, ať už v případě celého okresu, nebo pouze města, jde o děti. Magistrát vytvořil systém jejich začlenění jak v rámci ubytování, tak v rámci školních a předškolních zařízení. To se týká 104 nejmladších dětí do tří let věku. Předškolních dětí je ve městě aktuálně 147. Skončily už také zápisy do základních škol. „Ukrajinských dětí přišlo k zápisům 349. Vznikne pro ně nová škola s ukrajinskými třídami v budově bývalého Hermesu a čistě ukrajinské třídy ve školách, kde to umožňuje kapacita,“ řekl primátor Raduan Nwelati.

Problémem však podle vedení magistrátu zůstává situace se středoškoláky, neboť nebyly navýšeny kapacity středních škol. „Vnímáme to jako velký problém, protože aktuálně víme zhruba o 80 dětech, které nebyly přijaty na střední školy - a chtěly by. Bohužel nejsou kapacity. Chystám se v tomto duchu jednat se zástupci Středočeského kraje, aby těmto dospívajícím mladým lidem umožnili se vzdělávat," poznamenal primátor Nwelati.

Náměstek Robin Povšík doplnil, že jde o mladé lidi v citlivém věku 15 až 18 let, kteří v tomto období hledají sami sebe. „Řeknu to možná tvrdě, ale ve chvíli, kdy nebudou chodit do školy ani do práce, můžeme tady mít do budoucna gangy nespokojených bezprizorných mladých, a zaděláváme si na bezpečnostní problém. Musíme je do škol dostat. My jako město jsme připraveni s krajem spolupracovat,“ uvedl Povšík.

Od 1. července budou ukrajinští uprchlíci platit za ubytování v městských zařízeních. Týká se to pouze dospělých osob, nikoli dětí. „Chceme je i tímto motivovat k tomu, aby si ve městě našli práci,“ konstatoval primátor.