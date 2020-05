V uplynulých dnech a týdnech se tyto, stále uzavřené, venkovní prostory staly předmětem sváru Boleslaváků, kteří o nich diskutovali na internetu. „To, že jsme tak dlouho měli zavřená hřiště a psí parky, nedokážu pochopit. Boleslav vždy musí být papežštější než papež,“ popsala své pocity jedna z diskutujících obyvatelek Mladé Boleslavi.

Vedení magistrátu to ale vidí jinak. Až teď otevírá tato zařízení, protože to z jeho pohledu dovoluje dobře se vyvíjející epidemiologická situace. Primátor Raduan Nwelati se v minulý dnech nechal slyšet, že hřiště otevře až ve chvíli, kdy to bude bezpečné.

Ačkoliv jsou nyní místa otevřená, lidé by podle vedení města měli dál dbát na své zdraví. Do areálů by si měli pro jistotu brát vlastní dezinfekci rukou a použít ji před i po použití posilovacích strojů, herních prvků či klik od vrátek. „Chráníte tím sebe i ostatní a snižujete tím i možnost opětovného zhoršování epidemiologické situace,“ uvedl primátor.