Mnichovo Hradiště je rozděleno na východní a západní část. Dělí jej pomyslná linie ulic Víta Nejedlého, východní část Masarykova náměstí, Palackého, 1. Máje, Zámecké a V Lípách. Každý občan tedy podle místa bydliště může určit, jestli je obyvatelem západní (levé) strany, nebo východní (pravé strany).

Do plánu, který město zpracovalo spolu s boleslavským Compagem, patří také místní části. Do západní části se počítají Hoškovice, Hněvousice, Hradec, Kruhy, Sychrov a Podolí. Do východní pak Dneboh, Dobrá Voda, Lhotice, Olšina a Veselá.

Nové svozy jsou plánovány od 16. června, kdy se zahájí ve východní části bioodpadem. Během dalších dvou dnů proběhne svoz plastů a papíru. „Na západě“ se s nimi pak počítá vždy v následujícím týdnu. Od září by se pak měl prodloužit interval svozu komunálního odpadu od rodinných domů.