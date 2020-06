Radnice v Mnichově Hradišti bojuje o peníze na rekonstrukci dopravního hřiště. Pomoci může úplně každý, kdo se dostane na internet a zároveň je obyvatelem Středočeského kraje.

Dopravní hřiště v Hradišti | Foto: Mnichovo Hradiště / Ondřej Šindelář

Už od devadesátých let dětské dopravní hřiště v Mnichově Hradišti chátrá. Pozemky, na kterých stojí, město do svého majetku odkoupilo v roce 2018 a rádo by celý areál obnovilo. Nyní má šanci získat na to 400 tisíc korun v rámci participativního rozpočtu kraje.

Aby projekt uspěl, musí ho podpořit veřejnost svými hlasy. Čas je na to do 15. června. Hlasovat může každý občan Středočeského kraje, který je starší 18 let na webu bit.ly/hlasovani-particip-rozp-str-kraj.