Mnichovo Hradiště vyhlásilo výběr žádostí o příspěvek z Programu pro poskytování dotací na obnovu nepamátkových objektů, které jsou postavené na území městské památkové zóny.

V tomto speciálním programu lze žádat o příspěvek do 100 tisíc. Ovšem žadatel na výsledném procesu musí participovat a to nejméně 50 procenty z ceny opravy. Posílat žádosti mohou Hradišťané do 28. února.