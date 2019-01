Mnichovo Hradiště - Jak se zdá, nová podoba Masarykova náměstí bude nejspíš odrazem obyvatel, kteří se ve městě pohybují. Lze tak soudit podle zájmu přibližně sto dvaceti místních, kteří se na besedě v Klubu vyjadřovali k hodnotám, problémům, ale i aktivitám, které by chtěli v historickém centru zachovat, nebo naopak přidat.

OBČANÉ po diskusi lepili barevné štítky na připravené listy. Vyjadřovali tím větší prioritu vyslovených názorů. | Foto: Lucie Růžková

Je jasné, že lidé na náměstí rádi relaxují, k tomu ale potřebují zeleň, vodní prvek, jiní také obchody, hezčí podloubí a žádné autobusy. Aby ale vedení města zjistilo, čemu obyvatelé dávají doopravdy největší prioritu, vybavilo diskutující patnácti barevnými štítky ve třech barvách. Ty pak obyvatelé nalepili k jednotlivým bodům. Vybrali jsme pro vás první tři nejvíce hodnocené z každé kategorie.

Z výsledků je patrné, že značnou důležitost kladou na zeleň. Získala hned padesát samolepek. „Současně si ale uvědomují, že kvalita zeleně na náměstí nemá patřičnou hodnotu a uspořádání. Klíčový tedy bude například vhodný zásah do vzrostlých stromů," konstatoval Martin Nawrath z Nadace Partnerství, který debatu moderoval.

Sedmatřicet lepítek získal historický ráz náměstí, jehož hodnotu by zvýšily také historické prvky. Jednatřicet samolepek lidé věnovali zviditelnění morového sloupu. Padl i názor, že by do dlažby náměstí mohl být vhodně nainstalován znak města. Značná kritika se snesla na současný vzhled podloubí. Sedmačtyřicet samolepek svědčí o tom, že lidem zde nejvíce vadí nejen stávající podoba, ale také hluk nesoucí se z prostoru zejména v nočních hodinách či táhnoucí se cigaretový kouř.

Přesunout autobusové nádraží

O pět lepítek méně spočítal Martin Nawrath pro autobusové nádraží. To by lidé chtěli z náměstí přesunout na jiné místo. Padlo mnoho různých variant. Zatím nejvhodnější se jevila ta, kdy by autobusy na náměstí zajížděly, avšak už by zde dlouhodobě nestály.

Třetím nejvýraznějším problémem se čtyřiatřiceti lepítky se stala četnost nákladní dopravy, která projíždí kolem náměstí. Město je sice komunikačním uzlem, ale musí se zde dodržovat určité hranice.

Řada obyvatel měla i spoustu nápadů, jak současné náměstí vylepšit. Sedmačtyřicet štítků se objevilo pro případnou instalací sochy Václava Budovce z Budova. Další by však dali přednost relaxační zóně, tedy vytvoření prostoru, kde mohou nerušeně posedět bez toho, aniž by je rušil například hluk. Lidé tuto ideu oznámkovali třiadvaceti samolepkami.

Dvaadvacet lepítek apelovalo za zvýšení kontroly náměstí městskou policií. Nebezpečné je podle obyvatel hlavně v nočních hodinách.

Do konce roku město vyhlásí architektonickou soutěž, výsledky budou známé pravděpodobně během dubna.