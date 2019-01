Boseň - Na zřícenině hradu Valečov začíná letošní turistická sezona už za dva dny. Návštěvníky tam v sobotu čeká bohatý kulturní program, na kterém se budou podílet šermíři, herci i muzikanti.

Hrad Valečov nad obcí Boseň - ilustrační foto. | Foto: Deník

V příštím týdnu pak hrad navštíví filmaři. Podle boseňské starostky Hany Maudrové by se měli na Valečově zdržet týden. „Natáčený snímek se týká doby Williama Shakespeara. Návštěvníky nijak neomezí, neboť se filmový štáb bude pohybovat spíš ve skalních bytech," doplnila starostka.

Obec Boseň se každý rok snaží na hradě něco vylepšit a návštěvníky překvapit novinkami. Tentokrát se zastupitelé zaměřili na venkovní prostory. Podle starostky bylo upraveno nádvoří i okolí hradu. „V amfiteátru jsme přidali zhruba pět řad laviček. Také jsme na nové sloupky umístili návštěvní řády. A mysleli jsme i na psy, kteří patří kastelánovi. Dostali nový kotec," uvedla starostka.

Valečov letos čeká šestá etapa sanace zdiva za skoro devět set tisíc korun.

„Lešení už máme postavené a ještě v tomto měsíci bychom měli práce zahájit," připomněla Hana Maudrová.

Obec se uchází o dotaci na záměr. Verdikt zatím nepadl, ani v případě neúspěchu však práce neohrozí. „Sanaci uděláme i v případě, že neuspějeme," potvrdila starostka.

Návštěvníci Valečova nemusí mít strach, že by rekonstrukce nějak zasáhla do sezony. „Stavba je dobře zabezpečená a turistů se výrazně nedotkne. Teď budeme dělat klenbu ze strany nádvoří, pak se přesune lešení na druhou stranu, která už nepatří do prostoru přístupného veřejnosti," vysvětlila starostka.

Ani v letošním roce nebude chybět Valečovské koncertní léto, které zahájí 16. června skupina Komunál a Aleš Brichta se svou kapelou. Sérii pěti koncertů zakončí 18. srpna skupina Inflagranti a Pepa Vojtek s rockovou kapelou.