S křemeňáky, kozáky i růžovkami v košíku se vracel v posledních dnech z lesa i Stanislav Tutka z Mykologického klubu Ryzec Mladá Boleslav při Českém svazu ochránců přírody Klenice, který vyrazil do Vrchbělé u Bezdězu. „Najdou se ještě i nějaké zbytky májovek, ty už ale přestávají,“ připomněl Tutka.

Houbaři podle něho v začínající sezoně musí počítat i s tím, že v lesích potkají i jedovaté houby. Stanislav Tutka nyní našel poměrně vzácnou vláknici začervenalou, která je smrtelně jedovatá. „Údajně je možné zaměnit ji právě s májovkou, ale to musí být špatné oko,“ poznamenal mykolog.

Mezi jedlými houbami, které lze v současné době nalézt, jsou například klouzci zrnití nebo duboví, kováři a další hřibovité houby. Kdo má rád chorošovité houby, měl by na ovocných stromech pátrat po sýrovci žlutooranžovém, jedlé chorošovité houbě. Vyskytuje se rovněž hlíva plicní, která je dvojníkem oblíbené hlívy ústřičné, známé z obchodů.

Na úplně plné košíky to podle Tutky ještě není. Na smaženici a bramboračku ale houbařské úlovky bohatě stačí.

„Letos se houby ukázaly mnohem dříve než v posledních letech, kdy byla suchá jara,“ připomněl Stanislav Tutka.

Houby prý na Mladoboleslavsku rostou také na Chlumu, na Babě nebo v Josefodole. „S manželem jsme přinesli domů asi půl košíku hub, mezi nimi také jednoho hřiba dubového,“ pochvalovala si místní houbařka.

Mykologické vycházky

Protože se objevily houby, už se také znovu rozebíhají mykologické vycházky. První z nich se odehrála včera, kdy houbaři vyrazili z Kosmonos do přilehlých lesů. Další budou následovat v přibližně čtrnáctidenních intervalech. Podrobnosti zjistí zájemci na webu Českého svazu ochránců přírody Klenice, v Kalendáři událostí.

Kromě vycházek si milovníci hub přijdou na své také prostřednictvím tradičních houbových výstav. Jedna z nich má proběhnout stejně jako loni na Mladoboleslavském hradě, ale až v polovině října. Mykologové ji posouvají do podzimní části sezony z obav, že by mohlo panovat příliš teplé a suché léto. Pak by houby nerostly a nebylo by ani co vystavovat. Další výstava by pak měla proběhnout ve Zvířeticích.