V Penzionu Černá louže v Branžeži ceny pro tuto sezonu mírně zvedli. „Ale snažím se to klientům kompenzovat dalšími službami, které přidávám,“ prozradil majitel podniku Vratislav Rejzek.

V Penzionu Agáta ve Žďáru u Mnichova Hradiště počkají s novými cenami až na podzim. „Zdražili jsme už loni na sklonku roku, ovšem není v tom promítnuto zvýšení cen energií,“ řekl Deníku majitel penzionu Petr Šebek. Jelikož přes jaro a léto nepotřebuje svůj podnik například vytápět, rozhodne až na podzim, zda s cenou znovu zahýbe.

Daleko větší problém je pro tento penzion v Českém ráji nedostatek pracovních sil. „Přes léto provozujeme i stánek s občerstvením a do něj potřebujeme brigádníky. Ti ale nejsou,“ popsal Šebek. Ideálním pracovníkem do sezonního stánku je pro něj student, ale ti se nehlásí. „Už několik let pozoruji, že řada dětí má od rodičů vše, co potřebuje, a nemusí si jít vydělat na brigádu,“ uvedl majitel penzionu.

Co Petru Šebkovi naopak nechybí, jsou hosté. Jeho penzion na pomezí Středočeského a Libereckého kraje má to štěstí, že 70 procent klientů jsou ti, kteří už dovolenou v Českém ráji trávili a vracejí se. „Navíc naše hlavní sezona je od jara do podzimu, to vždy bylo nějaké rozvolnění,“ připomněl Šebek koronavirovou pandemii. Pro letošek má podle svých slov kapacitu penzionu dost naplněnu.

Podobně si na nedostatek hostů nestěžuje ani Vratislav Rejzek, který má v Českém ráji penzion Černá louže. „Jakmile jsme mohli otevřít po lockdownu, hned začali jezdit hosté,“ řekl s tím, že po letech provozu už má i klienty, kteří se do penzionu vracejí. „Někteří přijíždějí i dvakrát ročně.

Oba provozovatelé se shodují, že Český ráj je z hlediska návštěvnosti velký hit. „Věřím, že by se v mém sousedství uživily i další penziony,“ poznamenal Rejzek.