Hotel pod Bezdězem kraj pronajal levně. Může se to změnit?

Bělá pod Bezdězem – Nový hotel v někdejším vojenském prostoru Ralsko, v lokalitě Vrchbělá na samém okraji Mladoboleslavska, pronajímá Středočeský kraj mimořádně lacino. Je to tak v pořádku?

Jaroslava Pokorná Jermanová.Foto: Deník/Martin Divíšek

K téhle otázce se na středečním setkání s novináři vyjádřila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která po novém rozdělení kompetencí v krajské radě má na starosti i oblast cestovního ruchu. Že by hotel budovaný krajem kousek od Bělé pod Bezdězem v odlehlé lokalitě za hejtmanství Davida Ratha (tehdy ČSSD) a okolní sportovní areál překypovaly návštěvníky? Taková situace prý na Vrchbělé rozhodně není. „Nemám informace, že by tam byla stoprocentní obložnost,“ konstatovala Jermanová. A jedním dechem připomněla nevalnou dostupnost lokality.

Chystá se obhlídka na místě

Ve středu hejtmanka dále naznačila, že jedno podívání může napovědět víc, než spousty vysvětlujících slov. „Příští setkání uspořádáme přímo tam,“ slíbila žurnalistům. Uvedla, že vše nechá prověřit – včetně dřívějších soutěží na hledání nájemce – nicméně dohadování o podmínkách pronájmu nyní vnímá spíše jako „pseudokauzu“ než jako závažný problém. Pokud ovšem analýzy naznačí, že je na místě přistoupit ke krokům znamenajícím změnu, mělo by na ni dojít. „Ničemu se nebráním,“ prohlásila hejtmanka, jež prý také chce podebatovat se současnými nájemci.

Zájem byl menší než malý

Loni – ještě v minulém volebním období – kraj čerstvě dostavěný areál budovaný od roku 2012 pronajal společnosti provozující nejen hostinskou činnost, ale také mimo jiné zajišťující stavební práce, autodopravu či vedení účastnictví a daňové evidence. Cena? Loni podepsaná smlouva stanoví 17 tisíc korun měsíčně. Podle hlasů z oboru by přitom reálným podmínkám na trhu odpovídala spíš částka zhruba pětkrát vyšší. Poté, co na výši nájemného upozornil web Českého rozhlasu, krajský úřad vysvětloval, že najít lépe platícího provozovatele se prostě nepodařilo.

Totéž zopakovala i Jermanová. V době, kdy ona na hejtmanství ještě nepůsobila, krajský úřad hledal nájemce nadvakrát. Do prvního výběrového řízení se nepřihlásil nikdo, napodruhé (po snížení předpokládané minimální hodnoty nájmu) se ozval jediný zájemce. S ním se zástupci kraje dohodli na výši nájmu – s tím, že společnost navíc investuje minimálně 1,8 milionu korun. Jde totiž o nový objekt, který není zcela dokončený.

Na tyhle podmínky středočeští radní loni v únoru kývli. Společnosti, která je nájemcem, má kraj navíc platit 2,4 milionu korun, protože u ní objednal rozmanité práce v lokalitě: od úklidu a odklízení sněhu přes údržbu zeleně až po různá stavební řemesla.

Prodat. To ale nejde hned

S tím, co o věci ví nyní, Jermanová soudí, že hotel a přilehlý sportovní areál by kraj měl držet ve svém vlastnictví co nejkratší dobu. Jako ideální vidí nabídnout celý komplex někomu, kdo má rozvojový plán a dokáže vytvořit atraktivní rekreačně-sportovní lokalitu. Uvažovat o prodeji však nyní není aktuální. Vzhledem k tomu, že stavby vyrostly s významným uplatněním evropských peněz v rámci dvou projektů Regionálního operačního programu, platí povinnost zachovat pětiletou udržitelnost jejich výstupů. Do roku 2021: v případě Multifunkčního turistického centra do října, u In-line parku Bezděz do července. Porušení by mělo jasné důsledky: kraj by musel peníze vracet.

Čeká se na chytré nápady

Majetkově byl areál Vrchbělá původně začleněn pod Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Nyní se převádí do správy nedávno vzniklé Středočeské centrály cestovního ruchu (což se zdá působit dojmem větší logiky). Od ředitelky turistické centrály Nory Dolanské Jermanová očekává návrhy, co dál. Tým specialistů na turistiku má vymyslet, jak by nový komplex, stojící však v ne zrovna frekventované lokalitě na samé hranici Českolipska v Libereckém kraji, mohl prospět turistickému ruchu ve středních Čechách. Deníku ředitelka Dolanská v létě naznačila, že „to na ni spadlo“ bez toho, že by zrovna v této věci už předem hýřila náměty.

Nějaké nápady by se zdánlivě mohly objevit i bez dlouhého přemýšlení. Proč krajské zařízení nevyužít ve prospěch středočeských dětí? Třeba pro školy v přírodě nebo sportovní soustředění tréninkových center mládeže? I v tom by ale zřejmě byla překážkou poloha lokality s pověstí, že je odtud všude daleko. Dobrá; pak by tedy mohlo připadat v úvahu spíš meditační centrum. Nebo relaxační pobyty bez mobilu i bez televize… Či snad oslavy mladých, jejichž zábava by jinde mohla rušit okolí?