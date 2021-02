/ROZHOVOR/ Výstavba kanalizace, nadměrná kamionová doprava, méně peněz v rozpočtu. To vše nyní řeší v Horkách nad Jizerou zastupitelstvo v čele se starostou Jaroslavem Skálou.

Jaroslav Skála, starosta | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

V plánu je u vás nyní výstavba kanalizace. Jaká k realizaci vedla cesta?

Kanalizací jsem se zabýval pět let, než jsem to vůbec dostal ke stavebnímu povolení a k realizaci. Byla tam věcná břemena, smlouvy s lidmi, některé pozemky jsme museli vykupovat. Kdyby nebylo komplikací, tak jsme ve stejné době jako Brodce. Měli jsme dokonce problém s paní, která dlouhodobě žije v Německu a nechtěla nám prodat pozemek. Já jsem za ní musel jet na jednání do Mnichova a mělo to množství dalších komplikací. Loni jsme se pak dali do soutěžení firmy, protože jsme na projekt získali dotaci.