Peníze pak minulý týden hokejisté předali Nedonošeneckému oddělení Klaudiánovy nemocnice.

Do zápasu s Třincem Bruslaři nastoupili v lososových dresech, které na sobě měly logo lva s dudlíkem. Následně se je klubu povedlo vydražit za neuvěřitelných 132 236 korun, které jdou Nedonošeneckému oddělení boleslavské Klaudiánovy nemocnice. „Děkuji všem fanouškům hokeje, všem hokejistům a lidem, kteří se na tomto projektu podíleli. S takto velkou částkou jsme rozhodně nepočítali,“ uvedl lékař nedonošeneckého oddělení Petr Čáslavský.

Nemocnice za peníze od hokejistů pořídí čtyři profesionální automatické odsávačky mateřského mléka. Každý pokoj tohoto oddělení tak bude mít jeden vlastní přístroj, který podle Čáslavského významně zvýší komfort a efektivitu odsávání pro ohrožené děti.

To, že půjdou peníze zrovna na nedonošeňátka má však ještě jednu souvislost. Loni se totiž jednomu z hokejistů BK Mladá Boleslav předčasně narodila dcerka. „Nápad přišel tak, že jsme chtěli udělat charitativní zápas a přemýšleli jsme, kam peníze dáme a proč. Přišli jsme s myšlenkou, že si chceme vychovávat fanoušky, tak jsme to chtěli směřovat na děti. Potom se nám do toho připletl jeden z hráčů, Pavel Musil, kterému se v létě předčasně narodila dcera. Takže jsme to vztáhli na mrňata,“ uvedla Jitka Čechová z management BK Mladá Boleslav. Akce podle ní měla obrovský ohlas. Mnohem větší než u srovnatelných záležitostí. Jednalo se tedy o jednu z nejúspěšnějších akcí klubu.

Bruslaři předávají peníze Klaudiánově nemocnici. Autor: Klaudiánova nemocnice