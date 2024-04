Stromy lze nominovat od 2. do 19. května. Deset nejzajímavějších stromů postoupí do letního online hlasování, které startuje 22. července, jejich historii i krásu přitom zachytí videospot od Ondrášovky. Od 30. září do 6. října následuje tajné superfinálové hlasování pro pět stromů, vítězové budou vyhlášeni 22. října v Brně.

Loňská národní vítězka – Hruška v Širém poli u Mrákotína – skončila v nedávno skončeném Evropském stromu roku pátá.