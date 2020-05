Jak se vám daří uplatnit v současné situaci?

V rámci divadla jsem se soustředil na roušky, na přípravu látek, tkalounů a jejich roznos. To samé jsem pak dělal také soukromě s další skupinou, která připravovala roušky. Nosil jsem je pak například do Domu seniorů, na ARO místní nemocnice či do dětské porodnice. Dík patří ale hlavně dámám, které se podílely na dopravě látek a samotnému šití roušek. V mé skupině to byla Jana Šádková Valentová, Gábina Bázlerová a Kamila Horáková. Já byl spíš jen posel, který se staral o distribuci na potřebná místa.

Jak přišlo na spolupráci s on-line školou?

To má dlouhodobější vývoj. Bakov dostal pod svůj patronát zříceninu zámku Zvířetice. Asi před čtyřmi lety tam pak sháněli průvodce a to mne zaujalo, neboť jsem původně promovaný historik. Přihlásil jsem se tedy, prošel jsem konkurzem a byl jsem vybrán. Navázali jsme tedy kontakt.

Když vyjížděli s projektem on-line školy, tak jsem se ozval s tím, že bych se rád zapojil, pokud by z jejich strany byl zájem. Spojil jsem se s Vojtou Dvořákem, který projekt vymyslel a ten mě nasměroval na koordinátorkou celého projektu paní Helenu Kaluhovou a spolupráce mohla začít. Paní Helena mi dodala čítanky a knihy pohádek a já začal s přípravou. Můj původní nápad byl, že by se daly oživit postavičky, které mívá paní učitelka při výuce na stole. Myslel jsem, že bych je mohl hlasově oživit, ale to by bylo technický i časově náročnější, tak jsme zvolili variantu s předčítáním cvičení a pohádek.

Kolikrát jste už četl?

Byl jsem tam číst dvakrát a ještě bych měl jednou. Zatím jsou on-line dvě čtení s Martinem. Vždy jde o několik pohádek a cvičení z čítanek. Úkoly pak děti mají plnit na základě toho, jak dobře poslouchaly.

Jak se vám to líbí, přeci jen je to úplně jiná práce…?

Velmi mne to baví. Můj sen vždycky bylo dabovat nějaký animák a bohužel se mi nikdy nepoštěstilo. Vzal jsem to tedy jako výzvu a je to moc fajn. Snažím se o to,aby pohádky i cvičení dětí zaujaly a tak se snažím měnit hlasy postav, abych je rozlišil, takže si to velmi užívám, baví mě to a četl bych pořád.

Je teď prostor také na koníčky?

Když nečtu, anebo si to nepřipravuju, tak se snažím odpočívat ať už pasivně či aktivně.Před rokem jsem si pořídil elektrokolo,což je nyní můj přímo kůň,takže od chvíle, kdy se zase může, vyrážím ven. Moc rád vařím a ještě radši jim, takže se věnuji také tomuto bohulibému koníčku. Samozřejmě se těším, až se zase vrátíme do normálního režimu, rozjede se divadlo a budeme moci dozkoušet rozdělané inscenace. Musíme ale ještě vydržet, a uvidíme, co bude. Doufám, že to bude již brzy

