Hasiči v Mnichově Hradišti shání nové členy

Mnichovo Hradiště - Starosta sboru dobrovolných hasičů z Mnichova Hradiště promluvil o tom, co sbor trápí, v čem by potřeboval pomoci a co vlastně hasiči chystají. Rozhodně je se na co těšit. V sobotu 26. ledna mají ples a všeobecně dělají nábor nových hasičů. „Obnovili jsme u nás mládež malých hasičů,“ začal svoje vyprávění starosta sboru Lukáš Kratochvíl.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vzhledem k tomu, že je pořád přeci jenom zima, nemají ani v Mnichově Hradišti teď žádné soutěže, za to připravují ples. „V sobotu 26. ledna budeme mít ples. Připravujeme si ho sami, jsme jediní pořadatelé, teď jsme obcházeli tombolu a zrovna ve čtvrtek jsme všechno dávali dohromady," vysvětlil hasič. Místní sbor také hledá nové členy, a to jak do sboru, tak do výjezdové jednotky. Hasičů je opravdu málo, zatímco před třiceti lety měl sbor na 130 členů, teď jich je osmnáct. „Ve výjezdové jednotce je nás 18.Brandýs nad Labem má třeba kolem 50 členů ve výjezdové jednotce, to je úplně o něčem jiném. Čím více by nás bylo tím lépe. Ve sboru je nás víc, ale tam je to počítané i s důchodci a podobně. Loni nás bylo 37, teď děláme nábor a pomalu se nám to zvedá," dodal Kratochvíl.

Autor: Zuzana Zelenková