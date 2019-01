Lobeč/ Dvě koťata, čtyři králíci, pes, rybičky. Truhlárna, kancelář, starosti o lidi. Do toho dvě děti. A taky manželka, barák, auto. A pořád se stará o lidi ve vesnici. Vypadá pohodově.

V úřadě. Luděk Dohnalík za „svým“ starostovským stolem na Obecním úřadu v Lobči. | Foto: Deník/Jiří Macek

Nejraději je, když si ugriluje na dvoře krkovičku a k tomu si dá jedno orosené. Vypráví o radostech a starostech všedního života muže, který je v jednom kole.



Volného času moc nemá. Když ale začne mluvit, není k zastavení. Když mluví o problémech v obci, je nasupený. Když se dostane na jeho oblíbené potápění, jen se rozzáří.



Žije podnikáním, žije rodinou a žije starostováním. Pořád se musí zabývat lidmi. Rozčilují ho i maličkosti a nechápe, proč někdo neuklidí po sobě obyčejný upadlý papírek. Podle všeho už ale jiný nebude.



Kdysi jezdil závodně na kole. Teď objevil kouzlo potápění. Má rád teplo, vodu, gril, muziku, pivo.



Je mu čtyřicet a jmenuje se Luděk Dohnalík. Žije v obci Lobeč, kde podniká, kde žije a kde je starostou.



Lobeč leží na rozhraní mělnického a mladoboleslavského regionu.



V zastupitelstvu je už 14 let. Poslední roky starostuje. Vlastně nikdo jiný na to nebyl. „Na vesnici to už tak bývá, že táhne jeden, dva lidi. Ostatní se vezou a jen zvedají ruce. Vlastně vcelku jsou všichni rádi, že je někdo ochotný vést vesnici. A pak u sklenice oroseného se nadávají na starostu. Lobeč není výjimka,“ říká na dvoře domu a v obrovském vedru po setmění ucucává studeného pivka.



O budoucnosti vedení obce nemluví pozitivně. „Já to do budoucna vidím dost skepticky. Ale snad se najde nějaká dobrá duše, která by to vzala. V zastupitelstvu je nás sedm, někteří mají zdravotní problémy, takže nedocházejí. Vlastně tady pracují dva lidi, plus členka na sociální a kulturní komisi. Je to hektické, ale mám strach, že do dalšího volebního období nebude z čeho vybírat.“ Podle něho mladí o komunální politiku nemají zájem a starší? „Ti si řeknou, že tohle už dělat nebudou.“



Může ve chvíli, kdy nejsou aktivní spolupracovníci bavit vést obec? „Kdyby mne to, jinak bych to dělat nemohl. Mám radost, když se něco podaří. To bezesporu.“



Přiznává, že pro něho je prvořadá truhlařina. Je to jeho živobytí. „Baví mne a mám radost z každé dobře odvedené práce. V dílně, na radnici.“

Pěkných pár tisíc si přivydělá každý starosta. Tenhle lobečský ale je starostou neuvolněným. Práci na obecním úřadu tak vykonává při svém hlavním zaměstnání – náročném podnikání. I tak by to ale mohl být dobrý džob. „Neberu ani korunu, zřekl jsem se odměny,“ říká potichu, jakoby se v dnešní době za to pomalu styděl.



Měsíčně přichází tak zhruba o deset tisíc korun čistého.



Šílenec.



Kde může chlap jako hora brát další a další sílu vstupovat do hádek mezi lidmi v obci, do boje o státní dotace, co boje s vandaly, nezájmem? „Než aby obec spadla pod město Mšeno, kde sice nejsou špatné podmínky, ale byli bychom prostě odříznutí „od světa“, tak bych to asi raději táhnul dál i za cenu, že to nedělám na plný úvazek. Já to vidím tak, že by to mohl dělat aktivní důchodce naplno, který na to má času dostatek. Já ten čas bohužel nemám. Mám firmu, zaměstnávám lidi, firma funguje, a zákazníka nezajímá, že zařizuji obecní věci.“



Luděk Dohnalík má štěstí, že jeho žena je v komunální politice znalá. Pracuje na míšenském úřadě. Ví tedy, zač je toho loket být starostou malé obce s necelými 150 obyvateli a rozpočtem něco přes jeden milion korun ročně. „Manželka mi zaplať pánbůh pomáhá. Nikdy mi neříká, ať e na to vykašlu. Vždyť sama vidí, jak to chodí, kolik lidí je ochotných něco pro obec udělat.“



Kdysi byl nadějným cyklistou. Dokonce ho chtěli do Prahy, aby jezdil na dráze. Jenže to mu nevonělo, posléze závodní kolo pověsil na hřebíček. Vloni najel dva tisíce kilometrů coby rekreant. A letos? „Chuť by byla. Jenže se to letos ještě nepodařilo. Zdravotní problémy, přestavba baráku, úřad, firma. Letos je to fakt hrozné.“



Když má volno, jezdí k moři, je blázen do už zmíněného potápění. Je také pyšný na dva syny - jedenáctiletého Michala a čtrnáctiletého Lukáše – oba hrají fotbal. Mladší v Boleslavi, starší ve Mšeně. S manželkou je to táhne na kolo. Jako doma jsou u moře. Manželka Iva je klasický válecí typ, Luděk zase tu a tam rád něco pozná.



„Občas nějaký muzikál, občas nějaké kino. Nežijeme tak, že bychom každý den byli v kině, ale kulturními barbary nejsme.“



Náš rozhovor skončil v půl jedenácté večer. Dříve ani jeden z nás neměl čas. Luděk Dohnalík míří do kanceláře ve svém domě. Na stole má položené plány rozvoje obce. „Chci se na to ještě mrknout, zítra musím poslat nějaké dopisy,“ loučí se muž, kterému občas mnozí říkají guvernér. Při výkonu svých mnoha činnosti se totiž setkal s guvernérem České národní banky a tak mu někdo připíchl tuhle přezdívku.



Tak dobrou, guvernére.