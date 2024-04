„Mladou Boleslav obklopila a zdánlivě pohlcuje automobilka. Typický komín její elektrárny je v rovině v okolí dolního toku Jizery a Klenice zdaleka tou nejviditelnější dominantou. Jak jinak můžeme vidět Boleslav? Volné sdružení fotografů, které si říká fpět, hledalo fotografickou poezii a vytvořilo několik „veršů“ o městě,“ stojí v pozvánce na výstavu.

Fotografové zachytili často drobné detaily a obrazové hříčky z městské krajiny, ale také místa, která doprovází tok Klenice městem. Protipólem jsou záběry obytných domů a továrních hal obklopujících městské stadiony nebo místní hřbitov.

Zajímavost jednotlivým snímků dodává i fakt, že fotografové nejsou místní. „Většinu času jen projíždíme, a nejsme ani typičtí návštěvníci. Hledáme místa, která každodennímu oku mohou připadat všední nebo dokonce neviditelná,“ říkají členové skupiny fpět.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna v 17 hodin.

O skupině fpět

Fotografickou skupinu s názvem fpět tvoří několik přátel s vášní pro fotografii. Každý vnímá fotografii trochu jinak. I když najdou společné téma, vznikají různé pohledy.

Anna Nováková

Fotografka z Ráje. „Máma, co fotí jinak“ je jejím projektem na ochranu dětského soukromí. V Mladé Boleslavi hledala spojení města a přírody.

Gábina Štanclová

Z Jablonce utíká radši do přírody nebo do jiných měst. Hledá pohledy se sdělením a s přesahem do lidské činnosti. Protože nyní pracovala v Mladé Boleslavi, měla k tomu dostatek příležitostí.

Tomáš Šrejber

Má přezdívku „docent“ i proto, s jakou pečlivostí fotografuje přírodu zejména na Broumovsku, odkud pochází. Do města vstupuje sporadicky a hledá tady trochu jinou krajinu. Tu městskou.

Jiří Benedikt

Žije blízko Mladé Boleslavi. Přináší fotografie městské architektury typické pro Mladou Boleslav. Miluje vizuální hříčky a minimem výrazových prostředků.

Tomáš Bonhard

Své místo pro život dělí mezi Šumavu a Kosmonosy. Má tak z Kosmonos do Boleslavi nejblíže. Zavádí nás několika fotografiemi mezi úřady a úřední prostory.

Jan Krabice

Pod pseudonymem se skrývá nesnesitelně pečlivý a sám na sebe přísný fotograf městských detailů a nezvyklých pohledů. Do světa vyjíždí z pražského Spořilova.