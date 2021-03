Zároveň přiznala, že se učitelé výrazně zdokonalili v práci s informačními technologiemi a posílila se jejich soudržnost a kreativita.

Podle zástupce ředitele 6. základní školy Lukáše Krejčíka se během uplynulého roku učitelé vzdělávali v digitálních kompetencích, žáci se zase učili smysluplně využít samostudia. „Věřil bych i v efektivní způsob výuky na dálku – věnovat se intenzivně malým skupinkám žáků se zapnutými kamerami, tváří v tvář. To však není možné z personálního i časového hlediska úplně zajistit,“ poznamenal Krejčík.

Do školy se těší už i děti, které dříve nebyly z času stráveného v lavicích nadšené. „Potkal jsem jednoho velkého flákače, který školu nikdy neměl rád, a ptal se mě, jestli nemám informace o tom, že se situace změní. Prý už se chce vrátit,“ řekl o své zkušenosti z minulého týdne ředitel 2. základní školy Matěj Povšík, podle kterého v poslední době situace sužuje shodně žáky i učitele.

„Loni v březnu jsme dostali informaci, že se nám na čtrnáct dní zavírají školy. A už je to rok. Je to nekonečné,“ poznamenal Povšík, podle kterého se všichni už několikrát upínali k nadějnému datu, kdy by se podle vlády mohly děti vrátit do škol.

A pak následovalo zklamání. „Nyní je to 12. duben, kdy by se nám mohli vrátit prvňáci a druháci, věříme i v deváťáky. Doufám, že přijdou před přijímačkami,“ dodal ředitel, podle kterého je dnes on-line výuka už dobře zaběhnutou stereotypní záležitostí.

Doba, kdy jsou žáci doma, je neúměrně dlouhá i podle Lukáše Krejčíka. Pomalu mizí motivace, dětem schází kontakty a běžný školní život. Na šestce, která je sportovní školou, měly talentované děti našlápnuto ke sportovním úspěchům. „O to vše a další společné zážitky ale žáci přišli,“ připomněl zástupce ředitele.

„Ukazuje se, jakou má škola přidanou hodnotu v podobě sociálních kontaktů, které teď všem chybí,“ dodala ředitelka pětky Marcela Pavlíková.