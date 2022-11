K pacientům i klientům často dochází s dobrovolníky i zvířecí kamarádi – kočky a psi, kteří rozptýlí, rozveselí a leckdy pomohou k uzdravení. Canisterapeutické týmy v Klaudiánově nemocnici jsou vítaným zpestřením nejen pro pacienty, ale i pro personál.

„Chodí například i do domova seniorů nebo do domů s pečovatelskou službou. Nebo jsou to různé návštěvy, doprovody za kulturou nebo doučování dětí v azylovém domě pro matky s dětmi,“ připomněla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Za Klaudiánovu nemocnici přišel poděkovat zástupce ředitele pro zdravotní služby Ján Dudra. „Dobrovolnictví v nemocnici je úžasný fenomén a je nesmírně důležitý. Situace pacienta v nemocnici je frustrující a těžká z hlediska psychického zvládání situace. Možnosti personálu jsou často limitované, hlavně z časového důvodu. Takže role dobrovolníků je nesmírně důležitá v podporování psychiky lidí. Častokrát lidské slovo, lidský přístup, věnování času starším lidem, dětem a zranitelným osobám jsou důležité i pro léčbu. Tato role je velice důležitá a dobrovolníci jsou skutečně součástí týmu naší nemocnice,“ řekl Dudra.