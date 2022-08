„Napadlo nás, že právě v této době je velmi složité pro řadu rodin na Mladoboleslavsku zajistit nástup dětí do školního roku. Spojili jsme myšlenky a síly. A ať je to město, silné odbory, silná škodovka, zdravotní pojišťovna, ti všichni se rozhodli, že pomůžou," uvedl Povšík. Připomněl také, že cílem je do budoucna služby Boleslavského ošatníku udržet i nadále pro všechny lidi v nouzi, ale zároveň v příštím roce rozjet i tzv. nábytkovou banku.