Opravy se uskuteční podle studie z loňského roku. Hřbitov fungoval od poloviny 17. století až do půlky 80. let minulého století. Od posledního pohřbu v roce 1941, kdy došlo k internaci židovského obyvatelstva na mladoboleslavském hradě, hřbitov chátral a v polovině osmdesátých let dvacátého století byl z rozhodnutí Městského národního výboru Mnichovo Hradiště zrušen. Část náhrobků byla odvezena a dohledat je se zatím nepodařilo. Další část byla zahrnuta zeminou u hřbitovní zdi. Ostatky pochovaných osob nikdy nebyly vyzvednuty.