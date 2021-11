FOTO: Testovací místo u hlavního vchodu do nemocnice prodloužilo provozní dobu

V souvislosti s novými opatřeními vlády se podobně jako v jiných regionech i v Mladé Boleslavi nárazově zvyšuje zájem o testování. Z těchto důvodů testovací místo v nemocnici prodlužuje provozní hodiny, a to od tohoto týdne. Nově se bude testovat ve všední dny od 7 do 12 hodin a od 12.30 do 15 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích bude i nadále zavřeno.

Testovací místo v Mladé Boleslavi sídlí jen pár metrů vedle hlavního vchodu do Klaudiánovy nemocnice. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Důvodem prodloužení provozní doby je zvýšený zájem o toto vyšetření. Na vyšetření je nutné se předem objednat," doplnila mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Testovací místo sídlí jen pár metrů vpravo od hlavního vchodu do nemocnice.