Ve čtvrtek ji ke kulatinám přišli popřát i zástupci magistrátu. Poté, co ji u leteckého muzea poblahopřáli a předali dary za město náměstkové primátora Daniel Marek a Miroslava Kašpárková, čekal seniorku vyhlídkový let nad Mladou Boleslaví. Letoun pilotoval vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha Vladimír Handlík. Pro krátký vyhlídkový let byl připraven otevřený historický stroj Klemm L25, jehož originál létal v roce 1934. Po přistání se paní Koubková zapsala do pamětní knihy muzea.