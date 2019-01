Bakov nad Jizerou - Velká proměna areálu bakovského koupaliště je tady.

Pro veřejnost už nebude jen pouhým místem pro koupání, ale nově také místem pro pořádné sportovní vyžití. Ve své režii mají stavbaři celý areál od 1. března. Stavební ruch si ale podle starostky Bakova nad Jizerou Jany Štěpánové vyžádá také omezení. „Tento rok se zde lidé nebudou moci koupat,“ uvedla starostka.



V tuto chvíli je již minulostí malé koupaliště. Na jeho místě si budou moci hrát děti, doplněna zde bude i nová zeleň. Těžkou stavební techniku nyní čeká práce na vybudování dvou in–line drah. Obě tratě budou tvořit jakousi osmičku. Jedna dráha povede kolem velké vodní plochy, druhá pak po obvodu zbylé „bezvodní“ části areálu.



Součástí terénních úprav bude i nový rozvod vody a elektřiny. Oprav se tak dočká i veřejné osvětlení. Tyto práce by mohly být hotovy do poloviny srpna letošního roku. „Koncem srpna se zde totiž bude konat první cyklistická soutěž, začátkem září pak druhá,“ přibližuje první sportovní plány využití nového volnočasového areálu v Bakově starostka města Jana Štěpánová.



In–line dráhy jsou vyprojektovány tak, aby neprocházely v blízkosti stromů. Důvod je jednoznačný – zamezit spadu lidí nebo větví na dráhy. Kvůli výstavbě drah nedojde k odstranění žádných stromů. Pokud však nějaké budou muset pryč, bude to z důvodu jejich stáří a špatného stavu. Také se počítá s výsadbou nové zeleně. Ne však v blízkosti drah.



Náročný sportovní výkon si jistojistě zaslouží doplnění sil v podobě chladivých nápojů a vydatného jídla. I to by se v areálu mělo objevit. „Plánujeme, že by se zde měl stánek s občerstvením objevit. Chceme, aby areál začal žít tak, jak žil před třiceti lety,“ uvedla Štěpánová. Velká rekonstrukce areálu se vodní plochy pro koupání příliš nedotkne. Nové však budou vstupy do vody a také terasy, které dříve sloužily pro skoky do vody. Venkovní sprchy, hyzdící areál, čeká srovnání se zemí. Novotou se rozzáří i sociální zařízení.