„Při stanovení rizika osteoporózy u postmenopuazálních žen, které mají ještě jiné další rizikové faktory – jako jsou kouření, dědičnost, věk nad 65 let, bolesti zad, imobilizace, poruchy štítné žlázy. Dále ženy po hormonální léčbě, pacienti užívající kortikoidy nebo pacienti po zlomenině při minimální nebo neadekvátní úrazové síle,“ upřesnil.

Hozizon W je označení, které zní celku světově - a také do této kategorie skutečně patří. Jde nicméně o pomocníka, který je nyní dostupný pacientům v Mladé Boleslavi. Zdejší Klaudiánova nemocnice pořídila nový denzitometr - přístroj pro vyšetření kostí.

