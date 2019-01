Mladoboleslavsko/ Kam s ním někteří lidé příliš neřeší.

Do Vánoc zbývá ještě hromada času, přesto to na Mladoboleslavsku na několika místech vypadá tak, jako by svátky klidu a míru klepaly na dveře.

Stačí totiž vyrazit k polím na silnici spojující Dalovice s Bukovnem. Tam to totiž opravdu vypadá jak o Vánocích. Malý hájek vzrostlých stromů obklopuje hromada „dárků“. Barevná televize je zřejmě tím „nejkrásnějším“ dárkem pod stromem.

Není však problém objevit i starší rádio, povlečení, prázdné plastové kanystry a mnoho dalšího.

Takový nepořádek ale čeká na lidi téměř na každém kroku. Před Bukovnem se povalují kusy auta, jen o pár desítek metrů pod černými bezy pak demontovaná elektrotechnika obklopená textilem.

Také v okolí Čejetic je možné narazit na zajímavé věci. Na jednom ze stromků totiž „roste“ umělohmotná přepravka na lahvová piva. Po pár krocích se na zemi u silnice povaluje téměř nezničené záchodové prkénko.

Černých skládek a nepořádku je na Mladoboleslavsku víc než dost. Úklid pak musí zajišťovat obce, na jejichž katastru nepořádek je. Přesto skládek oproti minulým letům ubylo. Především díky sběrným dvorům, kam mohou lidé odpad zdarma odkládat.