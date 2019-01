Dolní Bousov /FOTO/ -Na oblíbené motokrosové trati se uskutečnil MOTOCROSS & QUAD.

Přímo ukázkové deštivé počasí pomohlo jak pořadatelům, tak i k správné atmosféře celého závodu. Žádné umělé zavlažování, ale pořádný nános bahna a jílu je to, co k motokrosu neomylně patří. To poznali i připravení záchranáři, kteří zasahovali na trati při jedné menší kolizi. „Nešlo o nic vážného, závodníka nebylo potřeba hospitalizovat,“ řekl Deníku jeden ze záchranářů.

Na závodišti v Rachvalách byly k vidění třídy: 60, 85, ČZ, MX1, MX2 a třída čtyřkolek. Jak to na místě vypadalo, se v naší fotogalerii.

Josef Pilař