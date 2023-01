Trhy se konaly od 27. listopadu do 31. prosince. Otevřeno bylo každý den od 16 do 20 hodin až do konce roku s výjimkou 24.- 26. prosince. Kromě stylově nazdobených a nasvícených stánků s občerstvením, cukrovím a drobnými dárky nechyběly na trzích ani atrakce pro děti včetně autodromu, kolotočů a dalších forem povyražení. Jednotné vstupné ve výši 20 korun na každou atrakci zůstalo stejné jako v minulých letech. "Chceme, aby si mohli užít atrakce opravdu všichni. Proto je město dotuje," řekl primátor Raduan Nwelati.