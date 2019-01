Mladá Boleslav - Letos startu závodu veteránů počasí přálo. Projevilo se to i na davu diváků, kteří přišli závodníky podpořit

Byla to nádhera! Modravý kouř visel nad Staroměstským náměstím a všude byla cítit vůně benzinu.



Ve čtvrtek v 17 hodin se na první etapu očekávané Oldtimer Bohemia Rally vypravilo 76 posádek v automobilech vyrobených v letech 1915-1981 a účast byla opět mezinárodní. Z devíti přihlášených německých posádek sice musely dvě odříct (jedna kvůli technickému, druhá kvůli zdravotnímu stavu) a svou přihlášku stáhly i obě polské posádky, ale zato se na trať vrátili čínští novináři, jejichž přítomnost působila už vloni exoticky. Jak se tu ocitli? V rámci propagace značky Škoda v Číně.



Na startovní rampě bylo rovněž vidět několik legendárních embéček. Škoda 1000 MB letos slaví padesátiny a vozy s legendárním „úsměvem" na startu nemohly chybět. Veterány můžete v okolí potkávat až do soboty.



Letošní rally pořádá agentura CzechTourism, závod sám je zařazen do Czech Hero Ride, seriálu závodů automobilů, které mají příběh.



Boleslavský deník přinese ve svém pondělním vydání exkluzivní reportáž z druhé etapy závodu.