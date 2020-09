Převážnou část označených bicyklů pak tvoří především dražší elektrokola a trekingová i horská kola. „Pozadu nezůstávají ani koloběžky a dokonce je označen i jeden čtyřkolový invalidní elektroskútr,“ vysvětlil Horáček.

Označením se vaše kolo dostává do speciální databáze. Pokud by pak váš majetek byl odcizen, policie jej dokáže lépe vypátrat, což se u neoznačeného kola zdá skoro nemožné. Forenzní značení je navíc vpraveno do více částí rámu kola. O jeho umístění neví ani sám majitel. Není tedy možné, aby se značek zloděj lehce zbavil a bicykl prodal.

Lidé s trvalým bydlištěm na území Mladé Boleslavi si tuto vychytávku mohou objednávat i nadále, a to na měsíc říjen, stačí volat na telefonní číslo 730 144 523. Samotná akce pak proběhne v budově společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav ve Starofarní ulici, kde jsou garáže magistrátu. Kolo musí být k tomuto úkonu připraveno, to znamená, že jej majitel musí přivézt čisté a suché.