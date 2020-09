Velmi citelně poklesla návštěvnost a s tím také tržby v oblíbeném fitku Marvel Gym. „Měli jsme měsíc a půl úplně zavřeno, s tím, že podpora od státu nebyla vlastně žádná. Chodí nám tak o 30 až 40 procent méně klientů,“ popsal situaci spolumajitel fitness centra Pavel Lepič.

Nyní je podle něho návštěvnost stále slabší. „Po karanténě se to pomalu zvedalo, až to bylo v červnu červenci už na běžných hodnotách, ale když se znovu začalo mluvit o zvyšování počtu nakažených, tak se návštěvnost opět snížila,“ dodal Lepič.

Podobně to vidí také v dalším fitness centru Gream Gym. To se letos rozšířilo a tak má mnohem větší prostory. Přesto sem chodí asi tolik lidí jako loni. „Čekal jsem o 30 až 40 procent vyšší návštěvnost a mám ji zhruba stejně vysokou jako loni. Pokud bych vycházel ze svého předpokladu, tak bych mohl říct, že jsme na tom o 30 procent hůř,“ popsal majitel fitka Roman Maršálek.

Za nižší návštěvností pak podle jeho názoru stojí celá řada faktorů. „Spousta lidí, kteří do fitka chodili, si koupili vybavení domů a to teď chtějí využívat, tito lidé už se do fitka nikdy nevrátí,“ popsal Maršálek. Druhou věcí je podle něj pak strach lidí, kteří si nyní jdou raději třeba zaběhat do přírody.

„Jedna část lidí také bude ekonomicky opatrnější, protože by mohli ztratit zaměstnání nebo jej ztratili, takže fitko je aktivita, jíž jsou ochotni se vzdát,“ dodal Roman Maršálek s tím, že se obává toho, aby v tomto období nedošlo k opětovnému omezení provozu. Pokud se situace nevylepší, tak Maršálek celé toto odvětví vidí jako ztracené pro lidi, kteří by si v něm v budoucnu chtěli zařídit živnost.

V ohrožení jsou také skupinové lekce. „Klesla nám návštěvnost ale ne v takové míře. Já mám kurzy, jež si lidé předplácí. U nás si kupují kurzovné na půl roku a to je nutí chodit,“ uvedla Kateřina Štillerová, která předcvičuje pilates. V současné době pracuje tak na sedmdesát procent.

Situace je podobná je všech fitness centrech po celé republice. Ne každé zařízení si navíc může dovolit on-line lekce, které by poskytovalo svým klientům v případě uzavření. Z redakcí oslovených fitek by do takové varianty nemohlo jít ani jedno. Důvody jsou vesměs dva. Buď se jedná o posilovny, kde si lidé platí především za zapůjčení nářadí nebo trenéra, nebo jde o fitka poskytující skupinové lekce, na nich však lektor dohlíží na to, aby klienti cvičili správně a vede je.

Podle České komory fitness poklesla návštěvnost polovině fitness center o 50 a více procent. Jako hlavní důvody tohoto jevu vnímají provozovatelé strach z nákazy obecně (78,1 %). Nejistotu z budoucnosti a optimalizaci nákladů uvedlo 56,6 % provozovatelů a 33 % zmínilo aktuální nedostatek financí.

„Mezi časté odpovědi patří skutečnost, že spousta zaměstnavatelů nařídila svým zaměstnancům práci z domova. Lidé necestují do města, a tím pádem fitness centra nenavštěvují,“ upozorňuje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.