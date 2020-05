O těžkém rozjedu provozu svědčí strohá čísla – například ve fitness Dream Gym v Mladé Boleslavi spadla návštěvnost zhruba na třetinu dřívějšího stavu. Podle Romana Maršálka je právě zavřené zázemí velký problém. „Kvůli nemožnosti osprchovat se nám přestali chodit cvičící v dopoledních nebo ranních hodinách, kteří přicházeli před prací nebo z kanceláří,“ upozornil Maršálek.

Lidé prý začínají chodit až před obědem – tou dobou jde o jednotlivce. Odpoledne se pak situace zlepší. Jenže zde naráží provozovatel na další problém. Kvůli opatřením může cvičit maximálně maximálně deset lidí. Za normálního stavu by zde mohlo být najednou mnohem více klientů.

Další překážkou je pak podle Maršálka povinnost nosit roušky. „To je podle mého názoru naprostý nesmyl. Mám obavu, že někdo s nadváhou nebo starší zkolabuje,“ podotkl provozovatel, kterému nyní jeho podnik nevydělá ani na náklady, musí si půjčovat od přátel a na podporu od státu stále čeká.

Pokles počtu klientů pocítilo i boleslavské Marvel Gym. Oproti dřívějšku sem přijde asi polovina klientů. Pavel Lepič, který zde pracuje, doufá, že se situace bude zlepšovat. Určitý posun k lepšímu už prý za pouhý týden provozu vidí. Když otvírali, nepřišel totiž skoro nikdo.

I on spatřuje jako velkou překážku v provozu zavřené zázemí posilovny. A i dvoumetrové rozestupy se prý jen velmi těžko hlídají. Celkové dodržování hygienických opatření ale jinak prý příchozí vzali za své. „Dodržují vše. Jsou svědomití, přezouvají se, používají ručníky, dezinfikují stanoviště, jsou opravdu ohleduplní,“ vypíchl Pavel Lepič.

Počty návštěvníků se snížily také ve sportovně-relaxačním centru Galaxie v Bakově nad Jizerou. Situace se prý však dá zvládnout, i zde jsou k sobě lidé ohleduplní a nařízení dodržují.

Samotní návštěvníci fitness center se v uplynulých dnech však potýkali s velmi rozporuplnými pocity. Například Markéta se těšila na skupinové posilovací lekce. Nadšení z možnosti jít si zacvičit ale rychle opadlo. „Cvičení v roušce je náročné a vadí mi uzavřené šatny,“ popsala s tím, že se znovu do tělocvičny vydá jen proto, aby provozovatele podpořila, požitek ze cvičení ale nemá.

Další oslovená žena, která dochází na lekce pilates, se rovněž potýká s dopady opatření. V roušce se jí necvičilo dobře. A to zdaleka na tom nebyla nejhůře. „Při hodině, na které jsme cvičily jen čtyři, odpadly dvě ženy kvůli tomu, že v roušce nemohly dýchat. Končily jsme předčasně, protože to neudýchala ani trenérka, která cvičí a zároveň vysvětluje, co máme dělat,“ popsala.