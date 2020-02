Hrozivý scénář se však nakonec nenaplnil. „Tenkrát se mi ozvala známá s jejím příběhem, tak jsem sedla do auta a dojela pro ni. Myslivec mi vydal vyhublého psa bez řečí a se všemi dokumenty,“ vzpomíná dnes Alena Kleslová ze Spolku na ochranu opuštěných zvířat. Fenka poté putovala do útulku v Břežanech. Zde si jí našla zdravotní sestřička, u které spokojeně bydlí dodnes.

Ne všechny příběhy týrání však mají dobrý konec. Těmi nejhoršími, kdy už se jedná o trestný čin, se zabývají policisté. „Za rok 2019 to byly dva případy. K prvnímu došlo v únoru, šlo o psa v Josefově Dole,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková. Zvíře bylo natolik zubožené, že jej veterinář musel následně utratit.

Druhou záležitostí se zabývali policisté o měsíc později, tedy v březnu, kdy majitel týral zvíře zvláště brutálním způsobem. I tentokrát šlo o psa a celá věc skončila jeho smrtí.

Méně závažné případy řeší magistrát

Méně závažné případy pak zůstávají v dikci boleslavského magistrátu a tamního odboru životního prostředí. Obvykle jde o takové případy, které nenesou známky zvláště hrubého zacházení se zvířetem a nekončí jeho smrtí. „V loňském roce se řešily čtyři případy týrání zvířat chovem v nevhodných podmínkách,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu. Většinou prý nešlo o významná porušení zákona s výjimkou případu obyvatele, který opakovaně chová větší počet psů v nevhodných podmínkách.

Ostatních případů týrání se chovatelé dopustili prostřednictvím svých nezajištěných psů, kteří zranili jiná zvířata, nejčastěji psy. V současné době ale žádný takový problém magistrát neeviduje. Horší to je s volně pobíhajícími psy bez páníčků. Magistrát ovšem jedná až při porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. To je však oprávněna konstatovat výhradně veterinární správa. Správní orgán pak ukládá sankci ve správním řízení. V závažných případech nařizuje na základě podnětu veterinární správy umístění týraného zvířete do náhradní péče.

Člověk, který ví, že někdo v jeho okolí týrá jakékoli zvíře, by neměl na nic čekat a obrátit se na policii nebo na veterinární správu. „Může se obrátit i na nás, ale my budeme postupovat stejně, nebo dotyčného odkážeme na nějaký správní orgán,“ popsala předsedkyně Spolku pro opuštěná zvířata Václava Brabcová.