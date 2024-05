Autorem vývěsky je tak zřejmě někdo z místních, komu štěkání psů z parku vadí. „Na základě odůvodněných, opakovaných a neustále přibývajících stížností na hluk lidí žijících ve zdejším okolí byl podán návrh na zrušení tohoto psího parku. Jedná se o nepřiměřený hluk zejména v ranních hodinách ale i v průběhu celého dne, jelikož zde žije mnoho lidí pracujících ve firmě Škoda Auto a.s. ve třísměnném provozu, a z toho důvodu zde není zákonný čas nočního klidu, který je vymezen pouze mezi 22 – 06 hod. relevantní a je nezbytně nutné aby se zde velmi rušivý štěkot psů neozýval ani v pozdějších hodinách,“ píše se na vývěsce na plotě psího parku.

close info Zdroj: FB Žijeme v Bolce zoom_in Falešná vyhláška oznamující podmíněné zrušení psího parku u kliniky Modrá hvězda.

Trochu kostrbaté sdělení a někde chybějící interpunkce naznačuje, že nejde o úřední dokument. Nicméně někteří majitelé psů sdělení uvěřili a v rámci komentářů o něm začali diskutovat. Sami problémy s občasným nadměrným hlukem ze štěkání připouštějí.

„Je fakt, že od 20 h je neustálý štěkot až nesnesitelný, a to jsem milovnice psů, ale když vidím, jak se majitelé hodinu i více baví mezi sebou a svých mazlíčků si nevšímají, to mě dokáže nas… Já osobně pejska nemám, ale psího parku by mi bylo líto zrušit. Snad tito pejskaři si dají pozor, když jdou venčit a ne se vykecávat a psa si nevšímat,“ napsala Martinka Boteová.

Autorem celého diskusního vlákna je František Šnajdr. „Je to od cca 12-13 a 20-21hod.. a asi všichni co park používají vědí kdo za tím je. Chápu, že je to otravné, na druhou stranu je to psí park. Na sídlišti člověk musí počítat s různými ruchy. Hlučná auta, motorky i v pozdních hodinách. Opilci, fetky, bezďáci, výjezdy policie. Opravdu jsou psi to nejhorší?“ ptá se Šnajdr.

Na falešné vývěsce také stojí, že dosavadní psí park by se proměnil ve standardní parčík bez možného volného pobíhání psů. „Dle zjištěných informací se celý problém týká několika bezohledných jedinců s nevychovanými psy. Jsme si vědomi, že kvůli několika problémovým jedincům bude zrušením parku potrestána celá komunita ostatních zdejších pejskařů, kteří mají své psy řádně vychované, a právě z tohoto důvodu je ono rozhodnutí o zrušení prozatím podmínečně odložené na zkušební dobu, jestli se situace změní či nikoliv,“ píše autor varovného upozornění.

Někteří uživatelé komunitní skupiny ale okamžitě poznali, že se jedná o falešnou zprávu. „Tato vývěska v první řadě postrádá nějakou oficialitu, podpis zástupce, nebo jen jméno vystavitele, razítko apod. A za druhé se teď rekonstruovalo oplocení a to jistě nestálo malé peníze, takže mi hlava nebere, že by magistrát jen tak mávnutím proutku tuto stavbu bez náhrady zrušil. Každý má nárok na prostor, děti, cyklisté, psi. A pokud někteří jedinci porušují pravidla, je třeba je upozornit a zakročit osobně, zavolat MP, ne psát vývěsky a vyhrožovat rušením parku všem. Jenže on je každý hrdina jen přes papír,“ napsala Jana Bendová.