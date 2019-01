Bělá pod Bezdězem - Velký pátek je od letošního roku státním svátkem, ale v bělském Music Clubu H2 (v areálu bývalé sokolovny v Tyršově ulici) se zítra dveře rozhodně netrhnou. Atmosféru prodlouženého víkendu tu nekompromisně našlápne jarní akce Falcon Get Hyper, kterou už popáté chystají bělští DJs a jejich přátelé

Párty | Foto: Miloš Šálek

Akce, na které je snad povinná účast pro všechny skutečné fanoušky elektronické taneční muziky z regionu, vypukne v 21 hodin a potrvá, dokud to bude na parketě žít. Za hudebním mixem se vystřídá celá klasická sestava Camden labelu, kterou mohou účastníci minulých akcí Falcon Get Hyper dobře znát z předchozích akcí, doplněná o hosta. Čtveřice místních DJs v klubu rozbalí sety house music proložené dnb a technem. Co si pro Bělou připraví host, to je překvapení.



„Vánoční Falcon Get Hyper, vol. 4 překonal všechny dosavadní úspěchy a naplnil celý klub otevřený krátce předtím až po střechu. Akce se setkala s velkým ohlasem a pokořila hranici 300 platících, což bylo pro mladé začínající DJs obrovským úspěchem. Proto se organizátoři rozhodli uspořádat další akci v kratším časovém intervalu, než tomu bylo doposud," řekl k blížící se hudební události Roman Dušek za organizátory.



Vstupné činí symbolických 70 korun a organizátoři dávají svým nemajetným fanouškům možnost soutěžit o konzumační lístek zdarma. K tomu, aby se zájemci zařadili do losování, musí pouze pozvat k účasti na události své přátele ze sociální sítě Facebook a samotnou událost sdílet na svém profilu. Výherci budou včas kontaktováni.



Také tentokrát má pátý Falcon ambice překonat své předchůdce. Buďte při tom a přijďte oslavit nástup jara i půlkulaté jubileum.