Karla milovala i místní rodačka Eva Petrová. Smrt oblíbeného zpěváka ji velmi zasáhla. „Jeho smrt pro mě byla velkou ránou. Večer jsem za něj doma zapálila svíčku a napsala jsem kondolenci s osobním vyznáním," popsala paní Eva.

Karlovy písničky seniorka milovala odmalička. Oblíbenou písničku bych si ale nejspíš nevybrala, protože především z těch starších jich miluje opravdu moc, ne-li všechny. „Ale kdybych měla vybrat, asi by to bylo Být stále mlád, Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš, nebo třeba Včelka Mája," popsala žena.

Nejkrásnější vzpomínkou na zpěváka pro ni je návštěva jeho koncertu na Valečově, který se konal na přímo na Eviny narozeniny. Na svůj idol, kterému žádný fanoušek nebyl cizí, si tenkrát dokonce mohla sáhnout. „Tam jsem si s ním i podala ruku a dokonce mi popřál k narozeninám. Také jsem byla na koncertě v pražské O2 areně. Jsem moc ráda, že jsem se s ním mohla setkat naživo. Vždycky jsem na něm obdivovala jeho lidskost a upřímnost, to, že si nikdy na nic nehrál a věděl, kam patří," vyjádřila své pocity Eva, která když viděla muzikál s Gottovými písničkami Čas růží, tak byla doslova unešená.

Připadalo jí, jako by Karel Gott seděl přímo vedle ní v hledišti. Eva kvituje i možnost státního pohřbu, byť ten je pro mnoho lidí velmi kontroverzní záležitostí. „Jsem moc ráda, že se vláda shodla na státním pohřbu. Podle mě byl Karel Gott člověk, který si to zaslouží," dodala Eva.

Další Eva pro Karla nespala

Dva dny pořádně nespala. Měla trému, klepala se napětím. Takové pocity zažívala před deseti jmenovkyně paní Petrové, také Eva z Mladé Boleslavi.

Ta se totiž před deseti lety rozhodla, že na sobotním koncertu v Mladé Boleslavi stůj co stůj svého milovaného Božského Káju políbí. Dokonce kvůli tomu nechala doma manžela. „Manžel zůstal doma a vzala jsem s sebou raději kamarádku. Rozhodla jsem se políbit Gotta, a to by manžel nemusel vydržet,“ smála se paní Eva, když poskytla rozhovor pro Boleslavský deník. Políbit Gotta ale nakonec nedokázala, k pódiu se dostala až ke konci, kdy už bylo v obležení jiných žen, dívek i mužů.

Jiné nadšené dámy to štěstí ale měly. Mezi každou písničkou světově uznávanému zpěvákovi nosily květiny, fotografovali se s ním a žadonily o polibek, který většinou dostaly.