Semčice - Přestože je Evě Beranové teprve deset let a navštěvuje základní školu, ve světě už platí za velkou hvězdu. Alespoň co se týče twirlingu.

EVA BERANOVÁ ukazuje medaili, kterou si přivezla z Mistrovství světa twirlingu a mažoretek z Itálie. | Foto: archiv Beranovi

Své nadání potvrdila o Velikonocích na Mistrovství světa twirlingu a mažoretek v italském Lignanu Sabbiadoru, kam se nominovala se svým týmem Twirlflowers Kosmonosy Dobrovice. Jako jediná z české reprezentace se nejlépe poprala s konkurencí osmadvaceti dívek ze sedmnácti států z celého světa a postoupila do finále mezi nejlepších osm soutěžících.

Jak vysvětlila trenérka Nikol Pecháčková, Evě Beranové se dařilo hned ve dvou disciplínách: „Skvělý výkon podala v rytmickém tanečním sólu a v sólu na povinnou hudbu," ukázala úspěch desetileté twirlingové naděje, která na mistrovství světa bojovala v celkem čtyřech disciplínách ve třech sólových a jedné týmové.

A právě ze sóla na povinnou hudbu si odnesla hodnotnou medaili za páté místo. Tři vyšší příčky obsadily Američanky, jednu soutěžící z Itálie.

„Byla první Češkou, které se podařilo dostat se do nejlepší osmičky. Zpravidla zde jsou tři Američané, občas se mezi ně dostane někdo z Kanady. Z Evropy pak štěstí přeje Holanďanům, Italům a výjimečně Francouzům a Chorvatům," neskrýval radost Karel Beran, tatínek Evy.

Nemá kde trénovat

Přestože jeho desetiletá dcera boduje a má za sebou stále lepší a lepší výsledky, má problémy sehnat prostor, kde by mohla twirling trénovat. Potřebovala by vysokou halu, která by byla i dostatečně vysoká, aby v ní mohla vyhazovat hůlku.

„V Mladé Boleslavi jsou jen dvě místa, kde lze trénovat. Jde o fotbalovou halu, která je ale často obsazená, stejně jako sokolovna. Často proto chodíme na průmyslovou školu, kde je sice strop vysoko, ale zase málo místa," popsala Nikol Pecháčková potíže, s nimiž se musí vypořádat. Dvakrát v týdnu také navštěvuje sokolovnu v Kosmonosích a v Dobrovicích.

Jak je ale vidět, ani to Evě Beranové nebrání v trénování. Když nemá jinou možnost, vyjde na zahradu v Semčicích, kde bydlí, a hůlku vyhazuje tam. Plnohodnotný trénink jí to ale nenahradí.

„Na twirling se připravuji každý den. Buď právě v některé ze sokoloven, nebo ve svém pokoji. Tam spíše posiluji a protahuji se, abych si byla jistá každým pohybem těla. Kromě toho se i rozflipuji, to znamená, že dělám i základní pohyby s hůlkou. Kolikrát nemám volné ani víkendy. Ale nevadí mi to," řekla s úsměvem Eva Beranová, která na mistrovství světa musela zvládnout dvou a půl minutovou choreografii. Než se vychytají všechny prvky sestavy, trvá to i několik týdnů. Nejhorší pro ni bylo naučit se vyhazovat hůlku s podmetenkou. „Dělá se to naslepo, tudíž hůlku nevidím. Naučit se to ale dá," dodává tanečnice, která se twirlingu věnuje už dva roky a letos ji ještě čeká Mistrovství ČR v rekvizitách.

Twirling je v druh tance, v němž se spojuje moderní gymnastika, balet či výrazový tanec a to vše se kombinuje ještě s pohybem hůlky. A jaký je tedy rozdíl mezi mažoretkou a twirlingovou tanečnicí? Mažoretka musí dobře zvládat především držení těla a pochod. Při twirlingu je důležité nejen držení těla, ale i práce s hůlkou a taneční kroky na hudbu. Zkoordinovat tyto pohyby není vůbec jednoduché.