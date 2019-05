Erasmus 2019 na Střední průmyslové škole

Mladá Boleslav - Už několik let jezdí žáci třetího ročníku na praxi do Anglie a do Irska v rámci projektu Erasmus +. Díky tomu poznají nové prostředí, seznámí se s novými lidmi a s místními zvyky. Žáci získají mnoho nových neocenitelných zkušeností a především se zdokonalí v angličtině. To vše zcela zdarma, protože veškeré náklady jsou hrazeny z projektu.

Co o svém třítýdenním pobytu za kanálem La Manche říkají? Pobyt ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se mi velice líbil. Stáž předčila mé očekávání ve všech směrech a doufám, že mnoho dalších studentů také dostane příležitost účastnit se této stáže a všem, kdo bude mít tuto možnost, vřele doporučuji tuto šanci využít a získat nové zážitky a zkušenosti, případně vyhlídky na budoucí zaměstnání. (Milan Brož) Pracoval jsem ve firmě DKW Engineering, která se zabývá obráběním na CNC strojích. Firma je schopna výroby skoro čehokoliv, jelikož mají velikou škálu strojů. Mezi nejzajímavější výrobky patří Spirit of Ecstasy, což je soška pro automobily značky Rolls-Royce. Moji spolupracovníci byli všichni velice přátelští a kdykoliv jsem potřeboval, tak mi pomohli. Naučil jsem se základy ovládání CNC obráběcího centra, CNC vrtačky a dále také různých měřicích přístrojů, mezi které patřil třeba laserový scanner. Líbilo se mi, že to o čem se ve škole učíme, jsem viděl v praxi, jak se co používá, jak co funguje atd. (Jan Cígler) Od stáže jsem získal víc, než jsem očekával. Hlavně jsem se naučil hodně porozumět rychle mluvenému slovu. Zlepšila se mi i angličtina a za to jsem opravdu vděčný. Hlavně jsem se zlepšil v mluvení a odpovídání, aniž bych musel moc přemýšlet. (Tomáš Dlask) Ubytování bylo v rodinách. Moje rodina žila blízko vesnice Glenmire poblíž Corku na venkovské usedlosti. Společně se svým spolužákem jsme měli jeden pokoj a koupelnu. Rodina měla 5 členů a všichni byli velice milí, pomáhali nám s dopravou do práce a zajišťovali nám veškeré stravování. Nikdo neměl tak silný přízvuk, aby mu nebylo rozumět. Ve volném čase jsem s přáteli chodil po práci na prohlídky města. Během víkendů byly organizovány výlety na velice zajímavá místa, jako například Cliffs of Moher nebo Blarney Castle. Neméně zajímavým výletem byla i návštěva Midleton distillery s ochutnávkou pravé irské whisky. (Filip Glenda) Naše ubytování, strava, MHD i letenky byly placeny z grantu, takže jsme s tím neměli žádné starosti. Na vše jsme se pečlivě připravovali na týdenních kurzech po škole, kde jsme si říkali o tamní kultuře, procvičili angličtinu a podobně, takže nás téměř nic nemohlo překvapit. (Natálie Holanová) Práce naprosto splnila všechna má očekávání, jelikož byla náročnější a odnesl jsem si z ní plno odborných zkušeností. Pracovní stáž v zahraničí mi rozhodně prohloubila odborné znalosti v oblasti vývoje webových aplikací. Byl jsem schopen využít znalosti, které jsem měl již před stáží a tento fakt mi pomohl hlavně v tom, že práce byla náročnější a ve výsledku jsem splnil všechny požadavky, a tak jsem se mohl podílet na vývoji reálně fungující aplikace. (Jaroslav Novák) O víkendech jsme byli na několika výletech s naší paní učitelkou. Podívali jsme se do Londýna na London Eye, Tower Bridge, Big Ben, Buckinghamský palác. V Portsmouthu jsme viděli Mary Rose museum, Den-D museum. Také jsme navštívili Emirates Spinnaker Tower, ze které byl nádherný rozhled na celé město, ale i na moře, kde většinou plulo mnoho lodí. (David Pechan) Jsem moc vděčný, že mi bylo umožněno na stáž jet a poznat tak odlišnou kulturu. Jsem velice spokojený s firmou, ve které jsem pracoval. Po ukončení stáže mi zde bylo nabídnuto i pracovní místo. Tuto stáž mohu jen doporučit. (Adam Flanderka) Martin Kubát

