Norská ambasáda, která se hlásí k elektromobilitě, zapojuje první enyaq do diplomatických služeb. A hned na nejvyšší úrovni: bateriový vůz z Mladé Boleslavi, který do pražského sídla norského velvyslanectví přijel předat vedoucí prodeje domácího zastoupení automobilky Jan Pícha, bude mimo jiné využíván i přímo k přepravě velvyslance.

Pochlubila se tím Škoda Auto, jež připojila i podrobnosti o tom, jaký vůz si Norové vybrali: „Zastupitelský úřad zvolil verzi Enyaq iV 60 s elektromotorem o výkonu 132 kW, hnědým interiérem ecoSuite a karoserií ve stříbrné metalické barvě Arctic,“ uvedl její mluvčí Pavel Jína. Zmínil i výbavu na přání – mimo jiné tepelné čerpadlo nebo paket Asistovaná jízda 2.0. Připojil také informaci, že skandinávské země patří k nejvýznamnějším trhům elektromobilů; právě v Norsku byl v dubnu předán zákazníkovi historicky první enyaq na celém světě. V tomto případě šlo o „běžného“ kupujícího: stala se jím mladá rodina Espelund Talsaete z městečka Moss. Přičemž pro modelovou řadu Enyaq je tato země (kde se první český elektromobil začal prodávat dřív než v Německu) jedním ze tří nejdůležitějších trhů na světě – byť třeba ve srovnání s Českou republikou má poloviční počet obyvatel.

Velvyslanec Norska Robert Kvile má jasno: budoucnost je elektrická. „Pro norské velvyslance, tedy i pro mne, je volba mezi elektrickým a benzinovým či naftovým pohonem snadná. Náš řidič na velvyslanectví byl skeptický, když jsem poprvé zmínil, že bychom měli naše auto s benzinovým pohonem vyměnit za elektrickou škodovku. Nyní je nadšený. Stejně jako já,“ prohlásil Kvile. Zjevně to přitom říká z přesvědčení a nikoli veden diplomatickou zdvořilostí k hostitelské zemi. Třeba už v květnu se nechal slyšet, že mezi auty v Praze vidí málo elektromobilů – naopak samotných vozidel prý jezdí v hlavním městě příliš; zdejší provoz vnímá jako noční můru. Pražanům vzkázal, že pokud jezdit do práce na kole může on jako velvyslanec, dokážou to i ostatní; v případě nevlídného počasí pak odkazuje na tramvaje.

Obdivná slova, jež nyní velvyslanec vyřkl na adresu nového auta, ale dávají tušit, že teď bude mít ve větší oblibě i svezení na čtyřech kolech. Z vyjádření vedoucího prodeje plyne, že jsou k tomu všechny předpoklady. „Předání našeho prvního elektromobilu do diplomatických služeb je pro nás významným okamžikem, který potvrzuje, že elektromobilita se stává každodenní realitou. Škoda Enyaq iV je nejen skvělým elektromobilem, ale velmi dobře zastane i reprezentační roli,“ neopomněl Pícha zdůraznit pochvalu.