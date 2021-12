Navíc se pro českého výrobce automobilů jedná o úspěšnou obhajobu titulu z loňska. Škoda Enyaq iV získala ocenění Nejoblíbenější auto roku 2022 ve Švýcarsku po loňském velkém úspěchu modelu Škoda Octavia. Český vůz tak vyhrál podruhé v řadě v populární čtenářské anketě několika švýcarských médií. Cena byla udělena v rámci jedenáctého ročníku soutěže Švýcarské auto roku. Hlasování se zúčastnilo přibližně 30 tisíc čtenářů a uživatelů a první čistě elektrické SUV značky Škoda získalo v silné konkurenci 55 automobilových novinek 3,6 % hlasů.

Škoda Enyaq iV pokračuje v úspěšné sérii mezinárodních ocenění. Vítězství v anketě Nejoblíbenější auto roku 2022 ve Švýcarsku je čtvrtým renomovaným oceněním zmíněného modelu během zhruba tří měsíců. Již dříve získala nová elektrická vlajková loď ocenění Golden Steering Wheel 2021“ jako nejlepší elektrické SUV podle odborných časopisů Auto Bild a Bild am Sonntag v Německu, nejdůležitějším evropském trhu značky Škoda. V soutěži Auto Trophy 2021 odborného motoristického časopisu Auto Zeitung, slavil Enyaq iV celkové vítězství coby nejlepší elektrické SUV v ceně do 50 tisíc eur a navíc vyhrál v kategorii importovaných vozů. V anketě Rodinné auto roku odborného časopisu AUTO Straßenverkehr se stal celkovým vítězem mezi vozy do 25 000 eur (po zohlednění dotace) v kategorii Nejlepší technologie a v této třídě rovněž zvítězil, navíc uspěl i v kategorii Nejlepší design mezi dováženými automobily. V evropské soutěži Auto roku se kvalifikoval do finále jako jeden ze sedmi nejlepších modelů. Z těchto finalistů bude vybrán vítěz, který bude vyhlášen v únoru 2022.