Březina - Přestože jsou Velikonoce oproti minulému roku zhruba o týden dříve, meteorologové navíc slibují krásné jarní počasí. Denní teploty by se v průměru měly pohybovat kolem dvanácti stupňů, noční kolem pěti. Za takových okolností by byla škoda zůstávat doma.

DVAAČTYŘICÁTÝ velikonoční pochod po Českém ráji | Foto: archiv TJ Stonožka Březina

Obyvatelé Březiny to vědí, a proto ani letos nebude chybět tradiční velikonoční pochod. Letos vyrazí už po třiačtyřicáté.

Trasu a organizaci celého výšlapu si vzala na starosti Tělovýchovná jednota Stonožka Březina, spolek, který vznikl před pětadvaceti lety. Chtěl navázat na zkušenosti z dlouhodobé činnosti a na tradice tělovýchovy, sportu a turistiky v Březině a také chtěl vytvořit podmínky pro rozvoj turistiky, rozvíjet zdraví, fyzickou a duševní zdatnost a hlavně u mládeže pěstovat smysl pro ochranu přírody a pro vlastenectví.

A jak je vidět, hlavní úkoly se členům daří zachovávat. Dali hlavy dohromady a během roku pořádají několik tradičních akcí. Kromě velikonočního pochodu, který účastníky opět zavede do přírody Českého ráje, se hned 16. dubna mohou vydat na aprílovou procházku a v květnu mohou otevřít sezónu sjíždění řek, a to na Jizeře.

Ale zpět k velikonočnímu pochodu. Tentokrát se turisté vydají přes Babu a Pannu, údolím Žehrovky až na Olšinu. Sraz je v sobotu na nádraží, odkud v 8.14 hodin odjíždí vlak do Turnova, kam organizátoři objednali autobus.

Délka trasy je podobná, ne-li stejná jako minulý rok, tedy dvaadvacet kilometrů. Pokud se vám z této informace naježily vlasy na hlavě, pak vůbec nemusely, protože organizátoři slibují, se půjdete téměř po rovině. Prý je trasa jednoduchá jako facka, píší na plakátu. Každopádně, autobus turisty vysadí v Ktové a odtud se vydají po zelené na Trosky. Tu záhy vystřídají za modrou a hned za červenou, po níž dojdete k jedné z restaurací.

Trasa dále vede po žluté turistické značce na rozcestí Věžický rybník, pokračovat budete do Čertoryjí. Na rozcestí pak po žluté naberete směr do Skokov a Příhraz a poté na Olšinu, kde je konec. Organizátoři lákají i na množství restaurací, které jsou po trase. Slibují, že jich bude celkem pět. To je na dvaadvacet kilometrů poměrně hodně možností, kde nabrat sílu.