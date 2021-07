Dvacet dětí v policejních celách: táborníci přišli poznat služebnu

/FOTOGALERIE/ Jestliže malí táborníci putovali na policejní služebnu, neznamená to nic jiného, než to, že všechno bylo v nelepším pořádku. Mladoboleslavští policisté totiž dvacítce dětí z příměstského tábora, organizovaného školou sebeobrany SAMI Krav Maga Concept, představili jak svoji práci, tak také prostory, v nichž působí. A to se vším všudy: od pracoviště stálé služby přes tělocvičnu až po cely, v nichž mohou skončit zadržení.

Mladoboleslavští policisté dvacítce dětí z příměstského tábora představili jak svoji práci, tak také prostory, v nichž působí. | Foto: PČR

Zevnitř ostatně táborníci poznali i nová policejní auta: předvedenou techniku mohli obdivovat nejenom z dálky, ale měli možnost se do ní i posadit. „Policisté dětem odpovídali na otázky týkající se policejní práce, předvedli jim svoji výstroj i výzbroj a umožnili jim věci si vyzkoušet," uvedla k programu na obvodním oddělení mluvčí mladoboleslavské policie Lucie Nováková. S konstatováním, že kromě dárků si děti odnesly mnoho zážitků – ale i zajímavých a poučných informací. Nešlo však o ojedinělou akci. S malými příznivci se policisté na Mladoboleslavsku setkali třeba i v sobotu v obci Nemyslovice, kde se v areálu hřiště se střelnicí, dětským koutkem a naučnou stezkou konal sportovní den. Vedle sportování na připravených stanovištích došlo i na střelbu na terč ze vzduchových zbraní. A ani zde nezůstalo jen i zážitků, připomněla Nováková: „Během dne se děti dozvěděly mnoho užitečných preventivních rad a informací – a na závěr si odnesly drobné dárky.