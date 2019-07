„Od 15. července začne rekonstrukce povrchu vozovky v Dukelské ulici, díky níž projde opravou také přechod před 5. základní školou včetně retardéru,“ uvedla mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková.

V důsledku prací bude na místě dokonce uzávěrka a to v úseku od vjezdu na parkoviště vedle školy k odbočce do Zalužanské ulice (směrem k nové sportovní hale).

„Uzavírka v tomto místě potrvá od 15. července do 4. srpna, objízdná trasa povede ulicemi Jičínská, Jilemnického a Laurinova,“ pokračovala Charousková.

Kvůli rekonstrukci přechodu bude ale problém také s MHD. „Pro linku 71 budou mimo provoz zastávky Sídliště Na Slavoji a Dukelská, škola. Ostatní linky, které obsluhují zastávku Sídliště Na Slavoji, budou v běžném provozu,“ dodala Charousková. Linka 71 bude začínat na zastávce Laurinova a končit na rozvoji.