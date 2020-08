Druhá kniha o Mladoboleslavsku vyjde na podzim

Na svět tak přijde zbrusu nová a informacemi nabytá publikace. Kromě samotné Mladé Boleslavi kniha čtenáře zavede do dalších měst a na zajímavá místa či pamětihodnosti okresu - ale také do jeho nejbližšího okolí, například do Sobotky nebo do Dětenic.

Pro infocentrum knihu opět zpracovává fotograf Josef Kocourek. „Pracuji na ní každý den, znamená to vyjíždět na spoustu míst. Publikace bude mít 550 stran, to znamená stovky fotografií," popsal své úsilí Josef Kocourek a naznačil, že vytvořit takový titul není vůbec snadné, proto mu pomáhají další tvůrci „Připravují hlavně texty a já to po večerech dávám dohromady," dodal fotograf, který této práci věnoval už dva roky života. Focení je jeho koníčkem, nikoliv však zaměstnáním. Pracuje jako technik v České televizi. Knize se tak může věnovat pouze ve svém volném čase. Fotografováním a vytvořením textů ale příprava knihy samozřejmě nekončí. Hotové materiály pak totiž putují ještě k Jiřímu Bartoloměji Šturcovi, který je kontroluje po stránce obsahové. „Spolupracujeme s ním na procházkách po městě a je tak ochotný, že nám zkontroluje texty, aby se do nich nedostala nějaká historická nepřesnost," upřesnil vedoucí boleslavského infocentra Gérard Keijsper, pod jehož taktovkou dílo vzniká. Termín vydání je stanovený na 8. října. Co naopak není zatím jasné, je to, v jakém nákladu kniha, jíž finančně podpořila zainteresované města, ale i třeba Nadační fond Škoda Auto, vlastně vyjde. Infocentrum v nejbližší době vypíše soutěž na zhotovitele, tedy na tiskárnu. Tiskárny, které budou mít o zakázku zájem, musí dát dvě cenové nabídky. Jednu na náklad tři a půl tisíce kusů, druhou na náklad 4 tisíce kusů. Od toho se posléze odvine také cena knihy, za kterou si ji budou moci zájemci kupovat. První kniha o regionu nesla název Boleslav – mladá a krásná a vyšla v roce 2018 v nákladu 3 tisíce kusů. Měla velký úspěch. Infocentrum má nyní posledních deset procent výtisků. Po jejich doprodání by mohl proběhnout také dotisk. Na žádost města byla navíc přeložena i do anglického jazyka.