Publikaci na světlo světa pomohl vedoucí „íčka“ Gérard Keijsper. V srpnu pak měla mít slavnostní křest. Od toho však bylo nutné upustit kvůli epidemii koronaviru. Přesto se již prodává a zájemci si ji v infocentru také často rezervují. „Zrovna nyní tady máme rezervaci na pět kusů,“ potvrdil v úterý odpoledne Deníku Keijsper.

Nová publikace je nabytá informacemi. Kromě samotné Mladé Boleslavi kniha čtenáře zavede do dalších měst a na zajímavá místa či pamětihodnosti okresu ale také do jeho nejbližšího okolí, například do Sobotky nebo do Dětenic. Představí dokonce také průmyslovou minulost i současnost města a boleslavského okresu.

První kniha o regionu nesla název Boleslav mladá a krásná a vyšla v roce 2018 v nákladu 3 tisíce kusů, infocentrum má posledních pár výtisků. Po jejich doprodání by mohl následovat dotisk. Na žádost města byla navíc přeložena i do anglického jazyka.