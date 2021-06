Drábské světničky bývaly v posledních letech přes zimu zavřené a turistická sezona tam probíhala většinou od dubna do října. Letos na jaře se ale neotevřely. A zatím se k tomu ani neschyluje.

Informaci zveřejnilo jako první na svém facebookovém profilu Muzeum města Mnichovo Hradiště. Tamní informační centrum se totiž obrátilo s dotazem na Lesy České republiky, které skalní vyhlídku spravují. „Dozvěděli jsme se, že po dohodě s památkáři čekají na to, jestli skalní vyhlídku vůbec letos otevřou,“ řekl Deníku Karel Hubač z muzea.

„Drábské světničky oficiálně otevřeny nejsou. Shodou okolností nyní čtu zprávu nedoporučující otevření v návaznosti na archeologické nálezy a jejich stav,“ potvrdil ředitel teplického krajského ředitelství Lesů Pavel Rus.

Lesy České republiky se nyní musí domluvit s Českým památkovým ústavem a s archeology na dalším postupu. „Nechceme poškozovat něco, co má archeologickou hodnotu, ale zároveň ani zamezit lidem vstup do lokality. Chceme nastavit pravidla a zároveň dohlédnout na jejich dodržování,“ připomněl Rus s tím, že k dohodě by mohlo dojít v průběhu měsíce června tak, aby se světničky opět otevřely na dobu letních prázdnin.

Zda se to stane, nebo zůstanou Drábské světničky nepřístupné, je zatím nejisté. V prostoru skalního hradu bude nutné vybudovat chodníky a žebříky, aby návštěvníci pískovec dále nepoškozovali.

I přes zákaz se však stává, že lidé na vyhlídku vyrazí a dokonce si tam rozdělávají ohníčky.

„Dveře se jim nedaří prorazit, ale dokážou prorazit okénko. Musí to zřejmě dělat obrovskou palicí. Jde o náročný proces,“ vysvětlil Hubač, který doufá, že lidé pochopí, že budou-li trpěliví a počkají, až se na památce objeví lávky a žebříky, bude to stát za to.

Místo přitom není úplně bez dohledu. Střídají se tam v různých časech dobrovolné hlídky i standardní stráž Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Drábské světničky se nacházejí několik kilometrů od Mnichova Hradiště. Jsou součástí rozsáhlé, zákonem chráněné nemovité kulturní památky Hradiště Hrada a Klamorna, hrad Drábské světničky, zřícenina a archeologické stopy. Patří mezi nejkrásnější místa Českého ráje. Pocházejí ze třináctého století, kdy plnily funkci strážních bodů, hlídajících klášterní území a část pojizerské stezky.