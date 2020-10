To však nyní, třeba podle starostky Bosně Hany Maudrové, nehrozí. „Na Valečově bylo opravdu hodně lidí, podobně jako na jaře si dělali táborák v amfiteátru,“ popsala Hana Maudrová.

Situace se tedy přiblížila jarní, po níž právě Boseň parkoviště pod hradem uzavřela. Pořádný nával zažil také stánek, který se u parkoviště nachází. „Byl tam otevřený stánek, v němž se nyní prodávají pouze upomínkové předměty a turistické známky, spousta lidí se tam dožadovala piva a dalšího občerstvení,“ podotkla starostka.

Hrad Valečov je nyní podle vládního nařízení uzavřen. Na nádvoří se ale může. „Obsluha hradu měla opravdu co dělat,“ dodala Maudrová. To zda a jak budou situaci uplynulého víkendu v obci řešit je zatím ve hvězdách. Starostka Bosně čeká, která nařízení bude tento týden vláda upravovat a podle toho se obec případně přizpůsobí situaci.

Nával zaznamenali také v Mnichově Hradišti. Jarní scénář se ale neopakoval. Podle velitele městské policie v Mnichově Hradišti Petra Koženého byla větší koncentrace lidí na Drábských světničkách. Strážníci však zasahovat nemuseli.

„I během dalšího víkendu se na to zaměříme. Chápeme, že lidé někam do přírody musí, problém je, aby to nebyla koncentrace taková, že by docházelo k přenosu covidu,“ podotkl velitel.

Ani v Mnichově Hradišti to zatím nevypadá, že by v dohledné době mělo přijít razantní omezení, či uzavírání parkovišť.

Turisté dorazili i na další exponované místo, které se těší velké oblibě místních i přespolních. „Více lidí bylo na zřícenině hradu Zvířetice. Myslím však, že to bylo v toleranci,“ popsal víkendovou situaci bakovský starosta Radim Šimáně. Lidé podle starosty vyrazili ve větší míře také do lesa na houby, které rostou, nosili roušky a chovali se ohleduplně.

„Neměli jsme problémy takové, že by musela zasahovat městská policie,“ dodal Šimáně.